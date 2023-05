Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Mit den Zinsentscheiden der FED und der EZB sowie dem US-Arbeitsmarktbericht am Freitag steht in dieser Woche eine Vielzahl von möglichen Impulsgebern für die Märkte an, so die Analysten der DekaBank.Die FED dürfte in ihrer Kommunikation mit einem 25 Basispunkte-Schritt das Ende des Zinsanhebungszyklus einläuten, sich jedoch gegen die Markterwartungen bezüglich erster Zinssenkungen im zweiten Halbjahr 2023 aussprechen. Dagegen werde die EZB wohl den von einer breiten Mehrheit im Markt erwarteten 25 Basispunkte-Schritt mit klaren Hinweisen auf die Notwendigkeit weiter steigender Leitzinsen untermauern. Zusammen mit einem erneut soliden US-Arbeitsmarktbericht, der vom warmen Wetter im April nach oben verzerrt sein könnte, sähen die Analysten der DekaBank gewisse Risiken für etwas höhere Renditen in den USA und der Eurozone. (Ausgabe vom 02.05.2023) (03.05.2023/alc/a/a) ...

