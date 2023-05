Wien (www.anleihencheck.de) - Die Inflationsrate in Deutschland ist im April leicht gesunken, so die Experten von "FONDS professionell".Die Verbraucherpreise hätten im Vergleich zum Vorjahresmonat um 7,2 Prozent zugelegt, wie das Statistische Bundesamt nach einer ersten Schätzung mitteile. Im März habe die Rate bei 7,4 Prozent gelegen. Beim Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI), der in der EU einheitlich berechnet werde, weise die Behörde für Deutschland im April eine Rate von 7,6 Prozent aus, im März seien es 7,8 Prozent gewesen. ...

