Mutares meldet den Abschluss der Integration der Balcke-Dürr GmbH in die NEM Energy per Ende März. "Die Unternehmen sind Lieferanten und Dienstleister für Abhitzedampferzeuger, Wärmetauscher und Reaktoren und gehören zum Segment Engineering & Technology der Mutares Group", so der Münchener Beteiligungs-Konzern, der NEM Ende des vergangenen Jahres übernommen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...