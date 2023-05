Der Anteil des US-Dollars an den gesamten offiziellen Weltwährungsreserven befindet sich im Sinkflug. Was das bedeutet, und welche Assets hiervon profitieren könnten, das geht aus einer neuen Infografik von Block-Builders.de hervor. Noch im Jahr 2001 lag der Anteil des Dollars an den Weltwährungsreserven bei 73%. Dieser ist auf nunmehr 58,4% gesunken - der niedrigste Stand seit 1994, wohlgemerkt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...