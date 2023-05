Linz (www.anleihencheck.de) - Die Reserve Bank of Australia (RBA) hat bei der gestrigen Zinssitzung ihren Zinserhöhungszyklus, nach einer Pause im April, erneut aufgenommen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Trotz deutlichem Rückgang der Inflation von 7,8% auf 7,0% im ersten Quartal sowie einer gesunkenen Kerninflation von 6,6% auf 5,8% hebe die Australische Zentralbank den Leitzins um 0,25%. Dieser befinde sich nun auf einem Niveau von 3,85%. ...

