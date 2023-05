Grafschaft (ots) -+++ HARIBO erhält gleich zweimal den Internationalen Deutschen PR-Preis der DPRG für erfolgreiche PR-Kampagne.+++ Prämiert wurde das Projekt "Heavy Bärsday: HARIBO goes Wacken, und ganz Deutschland feiert mit".+++ Kindliche Goldbären-Freude in Schwarz und ein Weltrekord überzeugten die Jury.Es gibt Dinge, die passen vermeintlich erst auf den zweiten Blick zusammen. Bei dem Projekt HARIBO X Wacken war hingegen sofort klar, dass hier sprichwörtlich "Musik drin ist". Denn das Wacken-Festival und die bunte Welt der Goldbären verbinden nicht nur Weltoffenheit, Leidenschaft und eine gute Prise Humor. Hier trafen zwei echte Kultmarken aufeinander, die sich perfekt ergänzten und bundesweit für ordentlich PR- Reichweite sorgten. Das sah auch die Jury des Internationalen Deutschen PR-Preises der DPRG so und zeichnete das Projekt bei der Verleihung am 27. April 2023 mit gleich zwei Awards aus. Das Goldbären-Unternehmen holte die begehrten Trophäen für eine überaus erfolgreiche Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in den Kategorien "Inszenierung und Live-Kommunikation" sowie "Absatzorientierte Kommunikation". "Wenn man 100 Jahre jung wird, sollte man Besonderes wagen und aus dem Erwartbaren ausbrechen. Das haben wir uns mit dieser besonderen Kampagne vorgenommen und wurden dafür belohnt", so Burkhard Zyber, Leiter Unternehmenskommunikation HARIBO Deutschland.Goldbären in Schwarz und ganz viel kindliche FreudeHARIBO machte zum Goldbären-Geburtstag im Jahr 2022 aus "Heavy Metal" ganz einfach "Happy Metal" und feierte diesen besonderen Anlass auf einem der lautesten und größten Festivals der Welt: dem Wacken Open Air (W:O:A). Die Live-Inszenierung der Marke auf dem Festival war ein voller Erfolg: Bereits die Ankündigung der "ersten Goldbären in Schwarz" eroberte dank gut orchestrierter PR die Medien und generierte ersten medialen Buzz. Parallel dazu sorgte die Social-Media-Kommunikation vom Start weg für ordentlich Lautstärke.Unerwartete Aktionen am HARIBO-NASCHEN-Stand auf dem Festivalgelände, die HARIBO "DeFender of Frohsinn" E-Gitarre in Goldbärenform sowie die Goldbären-Wacken-Edition waren ein absoluter Hit - on- und offline. Der Höhepunkt der Kampagne fand live vor Ort statt: Der Weltrekord für das höchste Luftgitarren-Solo der Welt in einem stilecht gebrandeten Happy-Metal-Heißluftballon. Diesen PR-Stunt begleitete das HARIBO-Team mit Drohnen, Video und Social Media sowie mit einer Fernseh-Crew. Die Aktion fand so ihren Weg in die TV-Nachrichten und wurde auf dem Festival als auch in Social Media gehörig gefeiert. "Wacken war nicht nur ein einzigartiges und atemberaubendes Erlebnis für uns, das Projekt hat den Markenkern der HARIBO Goldbären auch auf unerwartete Weise und sehr lautstark inszeniert: Kindliche Freude "at its best" sozusagen. Dass wir für dieses Herzensprojekt nun auch noch mit gleich zwei renommierten Preisen ausgezeichnet wurden, freut uns nicht nur, sondern macht uns gleichermaßen stolz", sagt Burkhard Zyber.HARIBO goes Wacken, und ganz Deutschland feiert mitHARIBO hat mit der Wacken-Kampagne nicht nur die Festivalgänger:innen begeistert, sondern auch bundesweit auf sich aufmerksam gemacht. On- und offline war die Kampagne wahrnehmbar und erreichte knapp 25 Millionen Menschen über Presse und Social Media. Das zeigte sich auch in harten Fakten: Die Kampagne steigerte die Markenbekanntheit, den Abverkauf sowie die Traffic- und Conversion-Werte der HARIBO-Website und des Online-Shops. Die streng limitierte Sonderedition der HARIBO Goldbären in Schwarz, die es nur in den HARIBO-Shops, im Online-Shop und auf dem Festival zu kaufen gab, war so beliebt, dass sie in kürzester Zeit restlos ausverkauft war. Die beiden Awards sind ein tolles, nachträgliches Geburtstagsgeschenk für die 100-jährigen Bären und die gesamte HARIBO-Familie.Die beiden Internationalen Deutschen PR-Preise sind bereits der zweite und dritte Award, den die Wacken-Kooperation in dieser Woche erhält: Am 25. April 2023 sicherte sich HARIBO den Deutschen Mediapreis 2023.HARIBO x Wacken: Erfolgreich dank starkem TeamworkDie Jury des Internationalen Deutschen PR-Preises begründete die beiden Preise unter anderem mit den Worten: "Die Kooperation zwischen HARIBO und dem Wacken Open Air Festival ist so unerwartet wie genial und trifft den Nerv der Zeit." 