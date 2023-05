Aurum - der Zufluchtsort für Anleger in volatilen Zeiten. Anfang 2023 erlebte Gold einen starken Aufschwung, die Preise gingen richtig in die Höhe. Beachtliche Gewinnmitnahmen waren die Folge. Mittlerweile jedoch haben sich die Anleger wohl an die hohen Preise gewöhnt, denn die Bestände werden wieder aufgestockt, so BullionVault, der weltweit größte Online-Anbieter für Edelmetallanlagen, in einer Mitteilung zu ihrem Gold-Investor-Index. Dabei wurden im letzten Monat neue Rekordwerte von durchschnittlich ...

