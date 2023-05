Nach der Rettung der Credit Suisse durch die UBS folgt in den USA die nächste Rettung einer angeschlagenen Bank. JP Morgan übernimmt die First Republic Bank.Die US-Großbank JP Morgan (US46625H1005) springt ein und übernimmt die in finanzielle Schwierigkeiten geratene First Republic Bank (US33616C1009). Übergangsweise übernimmt die US-Einlagensicherung FDIC als Treuhänderin das Institut. Danach wird JP Morgan die First Republic Bank inklusive aller Vermögenswerte übernehmen. Bereits am Freitag sollen die insgesamt 84 Filialen der Bank als ...

