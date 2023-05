Namen sind bekanntlich Schall und Rauch, doch gerade im Autosektor können sie einen entscheidenden Unterschied machen. Die meisten würden schließlich lieber einen Ferrari als einen Dacia fahren, auch ohne genaue Details über Spezifikationen oder dergleichen mehr zu kennen. Volkswagen scheint mit diesem Ansatz nun in China auf Angriffskurs gehen zu wollen.Anzeige:Wie die "Automobilwoche" berichtet, will Volkswagen (DE0007664039) den ursprünglich nur für den Export gedachten Cupra Tavascan nun doch auch in China anbieten und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...