Shop Apotheke (SAE) startete mit einem Umsatz im ersten Quartal, der im Wesentlichen den vorläufigen Ergebnissen entsprach und deutlich über den Erwartungen des Unternehmens und von AlsterResearch lag. In der Zwischenzeit hat sich die Rentabilität von SAE weiter erholt. Darüber hinaus lag das Umsatzwachstum im Non-RX-Bereich über der vom Unternehmen selbst prognostizierten Spanne von 10-20%, während der Rx-Bereich etwas an Schwung gewann. Die Analysten von AlsterResearch halten daher die aktuelle Prognose für konservativ und erwarten eine weitere Verbesserung im Jahresverlauf. Die kürzlich bekannt gegebene strategische Partnerschaft mit der Galencia AG, dem führenden integrierten Gesundheitsdienstleister in der Schweiz, werde das internationale Segment des Unternehmens (derzeit 22% des Umsatzes) voraussichtlich stärken. Die Experten behalten das kürzlich angehobene Kursziel von EUR 100,00 bei und bekräftigt ihre KAUF-Empfehlung. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Shop%20Apotheke%20Europe%20NV