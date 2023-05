Die Vectron Systems AG (ISIN: DE000A0KEXC7), ein führender Anbieter intelligenter Kassensysteme und Cloud-Services, mit Schwerpunkt in den Branchen Gastronomie und Bäckerei hat die vorläufigen Zahlen für das erste Quartal nach der Rechnungslegung IFRS ermittelt. Das Ergebnis war wesentlich durch die Übernahme der acardo group AG und der acardo activation GmbH (zusammen acardo) beeinflusst, die seit dem 01. Januar 2023 voll konsolidiert werden. In den Vergleichszahlen des Vorjahres fehlt somit die Berücksichtigung von acardo. So stieg der konsolidierte Umsatz in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres ...

