In dieser Woche könnte die Fed den Anfang der Zinswende einläuten, indem sie von stetig restriktiv auf nicht mehr restriktiv umschaltet. "Die Märkte würden das zunächst wahrscheinlich mit einem Freudentanz feiern", sagt Benjamin Bente, Geschäftsführer der Vates Invest GmbH. "Doch danach steht historisch gesehen eine zweite Abwärtswelle an den Märkten an." Von der Sitzung der US-Notenbank Fed in dieser Woche wird eine Entscheidung über den künftigen Kurs erwartet. "Wir nähern uns sicherlich dem Ende des Zinserhöhungszyklus", sagt Bente. "Vielleicht endet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...