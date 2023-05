Der Krieg in der Ukraine hat Europa nicht in die Energiekrise gestürzt. In den etablierten Industrieländern sinkt die Inflationsrate langsam, aber stetig. Die befürchtete Winterrezession in Deutschland ist ausgefallen, die Wachstumslokomotive China zieht wieder. Treten wir in eine Phase der Ruhe ein? "Keineswegs", sagt Carsten Gerlinger, Managing Director und Head of Asset Management bei Moventum AM. "Eine Rezession bleibt wahrscheinlich und die politischen Risiken sind groß." Gemessen an den düsteren Prognosen vor einigen Monaten ist die Konjunktur ziemlich gut gelaufen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...