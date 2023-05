Stabilus meldete im zweiten Quartal 23 gute Ergebnisse und konnte die Verlangsamung des globalen makroökonomischen Wachstums und die anhaltende Kosteninflation recht gut bewältigen, auch wenn sich die Wachstumszahlen weiter abschwächten. Die Geschäftseinheit Automotive Powerise in der Region EMEA und das Industriegeschäft in Nord- und Südamerika waren die wichtigsten Umsatztreiber im Quartal. Im ersten Halbjahr wurden bisher gute Fortschritte bei der Erreichung der bestätigten Ziele für das Geschäftsjahr 2023 erzielt. Die Bemühungen von Stabilus im Bereich Kostenmanagement sollten dem Unternehmen helfen, den kurzfristigen Gegenwind zu überstehen, und eine deutliche Erholung des globalen Automobilmarktes könnte für ein gutes Wachstum sorgen. Eine schnellere Erholung in China wäre angesichts der nachlassenden Zahl der COVID-19-Fälle und der Aufhebung aller pandemiebedingten Beschränkungen ein zusätzlicher Trigger. Nach einer Feinabstimmung des Modells bekräftigen die Analysten von AlsterResearch ihr BUY-Rating mit einem leicht reduzierten Kursziel von EUR 75,00 (EUR 80,00). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Stabilus%20SE