TeamViewer sieht sich "gut in das Jahr 2023 gestartet". Das Software-Unternehmen aus Göppingen bestätigt am Mittwoch bei der Vorlage der Zahlen zum ersten Quartal 2023 seine Umsatzprognose für das laufende Jahr. Man geht von einem Umsatzwachstum innerhalb einer Spanne von 10 bis 14 Prozent aus. Auf bereinigter Basis will man eine EBITDA-Marge von rund ...

Den vollständigen Artikel lesen ...