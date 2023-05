Hannover (www.anleihencheck.de) - Im Berichtsmonat März ist die britische Inflationsrate im Jahresvergleich nur leicht von 10,4% auf nun 10,1% gefallen, so die Analysten der Nord LB.Dabei hätten vor allem niedrigere Kraftstoffpreise geholfen. Viele Beobachter (und wohl auch die Bank of England) hätten mit noch etwas mehr Bewegung gerechnet. Zudem habe die Kernrate bei einem im Vergleich zum Februar unveränderten Wert von 6,2% Y/Y verharrt. Auch hier habe die Mehrzahl der interessierten Marktteilnehmer wohl auf ein klareres Signal in Richtung sich verringernder Inflationsprobleme gehofft. Somit bleibe das makroökonomische Preisumfeld zunächst offenkundig noch ein Problem für die Geldpolitiker in London. ...

