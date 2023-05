Hamburg (www.anleihencheck.de) - In der Eurozone liegen die Verbraucherpreise nach ersten Schätzungen bei 7,0 Prozent - und damit leicht höher im Vergleich zum Vormonat, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL AG.Die Kernrate - ohne die Komponenten Energie und Nahrungsmittel - sei zwar erstmals seit Juli letzten Jahres um 0,1 Prozentpunkte gesunken, sei aber mit 5,6 Prozent weiter deutlich zu hoch. Auch in Italien, Frankreich und Spanien hätten die Teuerungsraten angezogen. Die EZB dürfte sich in ihrem Kurs bestätigt fühlen, die Leitzinsen weiter anzuheben, um die gesamtwirtschaftliche Nachfrage und damit die aus ihrer Sicht derzeit zu hohen Lohnabschlüsse und Gewinnmargen der Unternehmen zu dämpfen. Unterstützt werde der restriktive Kurs der EZB allerdings durch die weiter verschärften Kreditvergabebedingungen der Geschäftsbanken, wie dem aktuellen Bank Lending Survey zu entnahmen gewesen sei. ...

