Linz (www.anleihencheck.de) - Heute am Abend entscheidet die US-Notenbank FED über ihre weitere Geldpolitik - eine Anhebung des Leitzinsbandes um 25 Basispunkte auf 5,00% bis 5,25% gilt als ausgemachte Sache, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Frage sei, ob die amerikanischen Währungshüter damit vorerst das Ende der Fahnenstange erreicht sehen würden, oder doch noch nicht? Wir gehen davon aus, dass uns die gewohnte Kursspanne bei EUR/USD zwischen 1,0970 und 1,1050 heute bis zur Zinsentscheidung begleiten wird, so Oberbank. (03.05.2023/alc/a/a) ...

