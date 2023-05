Bonn (www.anleihencheck.de) - Auf der März-Sitzung hatte die EZB angekündigt, dass weitere Zinsentscheidungen von den eingehenden Daten abhängen würden, so die Analysten von Postbank Research.Daher dürften die Marktteilnehmer die Daten zur Inflation und zur Kreditvergabe der Banken sowie die Arbeitslosenquote in der Eurozone, die zu Beginn der Woche veröffentlicht würden, aufmerksam verfolgen. Geldmarkt-Futures würden derzeit eine Anhebung um 25 Basispunkte als Gewissheit einpreisen. Darüber hinaus würden die Märkte auf zwei weitere Erhöhungen um jeweils 25 Basispunkte deuten, was einen endgültigen Einlagesatz von 3,75% im Zyklus erwarten lasse. ...

