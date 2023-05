DJ PTA-News: MediNavi AG: MediNavi AG ernennt neuen CEO der dänischen Tochtergesellschaft Nordic Swan Pharma Group

Frankfurt am Main, 03.05.2023 (pta/03.05.2023/12:40) - MediNavi AG freut sich, die Ernennung von Brian Palm Svaneeng Mertz zum neuen CEO von Nordic Swan Pharma Group ApS, einer Tochtergesellschaft des Unternehmens, ab dem 1. Mai 2023 bekannt zu geben. Brian Palm Svaneeng Mertz ist ein erfahrener Executive mit einer erfolgreichen Erfolgsbilanz als CEO und Gründer mehrerer Wachstums- und börsennotierter Unternehmen.

Brian Palm Svaneeng Mertz, der einen Hintergrund im Verkauf und eine formelle Ausbildung in Business, Handel, Organisation und Marketing hat, ist seit Juli 2022 Teil des Vorstands von MediNavi. Er ist der Vorsitzende und Gründer von Medican A/S, einem dänischen Eigenproduzenten von medizinischem Cannabis mit Lizenzen für Anbau, Großhandel und Herstellung. Medican besitzt auch Medican Pharma GmbH in Deutschland für Import und Vertrieb. Brian Palm Svaneeng Mertz' Verdienste umfassen die Funktionen als CEO und Chairman von Nube Serena BV, einem niederländischen Unternehmen, das in Uruguay Hanf mit hohem Gehalt an CBD produziert. Zuvor war Brian Palm Svaneeng Mertz CEO von NABUFIT Global Inc., einem an der US-Börse notierten Fitness-Plattform-Unternehmen, und Group CEO von Nio, COO des Nasdaq-Notierten Unternehmens EuroTrust. Er ist Gründer und CEO von Guava A/S und hat langjährige Erfahrung mit privaten und strategischen Investitionen.

»Wir freuen uns darauf, Brian Palm Svaneeng Mertz in unserem Team begrüßen zu dürfen und sind gespannt auf die Expertise und Führung, die er Nordic Swan Pharma Group bringen wird,« sagt Dr. Anna Wohlthat, CEO und Vorstandsvorsitzende der MediNavi AG». Wir haben in diesem vergangenen Jahr gerne mit Brian Palm Svaneeng Mertz als Mitglied unseres Vorstands zusammengearbeitet und sind zuversichtlich, dass er sowohl das Wachstum als auch die Entwicklung von Nordic Swan Pharma Group vorantreiben wird.«

»Ich fühle mich geehrt und aufgeregt, dem Nordic Swan Pharma Group-Team beizutreten und das Unternehmen durch diese nächste Wachstums- und Entwicklungsphase zu führen«, sagt Brian Palm Svaneeng Mertz. »Ich bin auch hoffnungsvoll und zuversichtlich, dass meine Erfahrung und Expertise wertvolle Assets sein werden, um die Innovation und Expansion der Nature Swan-Marke zum Gesamterfolg der Nordic Swan Pharma Group als Teil von MediNavi AG zu treiben«, schließt der neue CEO.

Im Zuge der Führungswechsel wird Stefan Berg als CEO zurücktreten, wird jedoch in einer Managementposition im Unternehmen bleiben und sich auf Vertrieb, internationale Beziehungen und Partnerschaften konzentrieren.

Über Nordic Swan Pharma Group ApS

Nordic Swan Pharma Group ( https://natureswan.com/de/ ) ist ein pharmazeutisches Unternehmen, das sich auf medizinischen Cannabis und Cannabinoide spezialisiert hat. Nordic Swan Pharma Group investiert in die medizinische Cannabisbranche in Europa mit dem Ziel und der Vision, die Lebensqualität von Einzelpersonen zu verbessern. Wir sind spezialisiert auf die Entwicklung und Herstellung von Nahrungsergänzungsmitteln, Supplements und Hautpflegeprodukten, die Cannabinoide und andere natürliche, kraftvolle Inhaltsstoffe enthalten und über unseren Webshop ( https:// natureswan.com/de/ ) in Europa und Skandinavien verkauft werden.

Über MediNavi AG

Die in Frankfurt am Main ansässige MediNavi AG ( https://medinavi.de/ ) ist eine Holdinggesellschaft, die Nordic Swan Pharma Group ApS vollständig besitzt.

