Nach Neuerungen in den Haftpflicht-, Unfall- und Wohngebäudeversicherungen hat die ConceptIF PRO GmbH, der Assekuradeur für private Sachversicherungen in der ConceptIF-Gruppe, nun seine Hausratversicherung überarbeitet. Im QM-Modell, dem Premiumtarif der "CIF4All Hausrat best advice" gibt es Anpassungen in über 50 Leistungsparametern, meldet der Assekuradeur. Bis zu einer Wohnfläche von 500 m² und unabhängig von der Ausstattung der Wohnung bietet ConceptIF hier eine unbegrenzte Versicherungssumme ...

