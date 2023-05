Frankfurt am Main (www.anleihencheck.de) - Es wird allgemein erwartet, dass der Offenmarktausschuss der US-Notenbank (FOMC) auf seiner Mai-Sitzung die Zinsen um 25 Basispunkte (BPS) anheben wird, so François Rimeu, Senior Strategist bei La Française Asset Management.Die Zinssätze würden dann in dem Zielbereich liegen, den die US-Notenbanker im Dezember und März prognostiziert hätten. ...

