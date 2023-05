Mercedes-Benz Trucks hat seine Vertriebstour durch fünf europäische Länder gestartet, um seinen rein elektrischen Lkw erfahrbar zu machen. Los ging es am größten Montagewerk des Herstellers in Wörth am Rhein. Insgesamt drei seiner elektrischen Lkw schickt Mercedes-Benz Trucks in den kommenden fünf Wochen zu potenziellen Kunden in Deutschland, Österreich, Italien, den Niederlanden und Belgien. Zum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...