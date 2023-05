Die Analysten von Raiffeisen Research haben ihre Top Picks überarbeitet und per Mai eine Änderungen vorgenommen, es wurden SBO und Heineken neu aufgenommen. Die Analysten meinen: "Bei unseren Top Picks steht seit Jahresbeginn eine Performance von +9,4 % zu Buche, womit sich unsere Auswahl besser entwickelt hat als etwa die marktbreiten Indizes S&P 500 (+7,3 %) oder Stoxx Europe 600 (+8,3 %). Alles in allem rechnen wir auf Jahressicht mit einer freundlichen Entwicklung der Aktienmärkte, zumal die konjunkturelle Abkühlung weniger dramatisch ausfällt als noch vor ein paar Monaten befürchtet und die Störfeuer seitens der Notenbanken mit absehbarem Auslaufen der Zinsanhebungen nachlassen sollten. Festhalten wollen wir an der stärkeren Exponierung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...