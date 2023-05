Da war sie! Haben Sie es gesehen? Kurz nach Handelsstart am Dienstag stieg der DAX bis auf 16.011 Punkte an. Endlich. Schon am Freitag konnte der deutsche Leitindex im Handelsverlauf kontinuierlich zulegen. Dabei schloss er, was durchaus selten ist, auf seinem Tageshoch (15.922) und verabschiedete sich ins lange Wochenende. Höchster Stand seit 15 Monaten ...

