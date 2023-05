Die US-Börsen tendieren in New York rund 30 Minuten vor dem Beginn des Parketthandels freundlich. Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq Composite gewinnen jeweils zwischen 0,1 bis 0,2 Prozent. Am Abend wird mit Spannung auf den Zinsentscheid der Notenbank Fed gewartet. Konsens unter den Anlegern ist die Einschätzung einer weiteren Anhebung der Leitzinsen im Kampf gegen die hohe Inflation. Interessant wird jedoch sein, ob Fed-Chef Jerome Powell in der anschließenden Pressekonferenz Signale aussendet, ...

