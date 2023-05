Die Deutsche Bank hat zuletzt mit ihren starken Zahlen zum Jahresauftakt für Furore gesorgt. Doch der Kurs der Aktie konnte davon bislang nicht profitieren. Auch die Analystengilde zeigt sich eher unbeeindruckt (DER AKTIONÄR berichtete). Derweil will der Branchenprimus in einer bestimmten Sparte an frühere Erfolge anknüpfen. Konkret setzt der DAX-Konzern auf eine Erholung des Deal-Geschäfts und will vor diesem Hintergrund die Beratungsteams in der Investmentbank ausbauen. Dies geht aus einem Interview ...

