Die Biotech-Branche bleibt mächtig in Bewegung. Mehrere Übernahmen und vielversprechende Studiendaten haben den Sektor zuletzt wieder stärker ins Rampenlicht gerückt. Allen voran im Forschungsbereich der Onkologie konnte in dieser Handelswoche bereits Immatics glänzen. Am Mittwoch legt nun Immunogen nach.Die kleine Biotech-Gesellschaft konnte mit dem Wirkstoff ELAHERE (Mirvetuximab Soravtansin) in der Phase-3-Studie MIRASOL bei Patientinnen mit FRa-positivem platinresistentem Eierstockkrebs "statistisch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...