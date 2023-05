Mainz (ots) -Vor über einem Jahr begann die russische Invasion der Ukraine. Während vor allem im Westen die Empörung groß war, sind in Russland die wenigen Proteste, über die berichtet wurde, schnell verstummt. Umfragen des einzigen noch verbliebenen unabhängigen Meinungsforschungsinstituts legen nahe, dass ein Großteil der Bevölkerung hinter dem von Wladimir Putin befohlenen Angriffskrieg steht. Wie konnte es so weit kommen, dass Russland in das Nachbarland einmarschiert, dessen Menschen es als Brudervolk bezeichnet? Anhand individueller Schicksale und mithilfe von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen sowie prominenten Bürgern Russlands, darunter Irina Scherbakowa, Mitbegründerin der 2022 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichneten Menschrechtsorganisation Memorial und der Schriftsteller Wiktor Jerofejew, sucht Mirko Drotschmann in dem sechsteiligen "Terra X"-Podcast "Russland - Der Riss" Antworten auf diese Frage. Zu hören ist der Limited Series Podcast ab Dienstag, 9. Mai 2023, in der ZDFmediathek und überall, wo es Podcasts gibt.Etablierte Systeme der GewaltIn den einzelnen Folgen der Audio-Mini-Serie wird deutlich, dass es seit Jahrhunderten immer einen starken Mann gibt, der die Geschicke dieses Riesenreiches mithilfe von Institutionen wie Geheimdienst und Militär führt. Es geht um die Traumata der Schreckensherrschaft Stalins durch das Gulag-System und den Zusammenbruch der sowjetischen Großmacht, die selbst aus den Trümmern des russischen Imperiums entstanden ist. Es geht um etablierte Systeme der Gewalt, die Putin aktuell nutzt. Um Krieg, durch den sich Russland bis heute zum Teil definiert - vor allem durch den Sieg über Nazideutschland, der alljährlich am 9. Mai zelebriert wird. Es geht um den Aufstieg der neuen Oligarchen in den 1990er-Jahren, durch die die kurze Zeit der relativen Freiheit und der keimende Demokratiegedanke ad absurdum geführt wurden. Stimmen ausgewählter Russen und Russinnen, die in den einzelnen Episoden stellvertretend für viele stehen, verdeutlichen, wie Russland immer mehr zu Methoden aus der Zeit der Sowjetunion zurückkehrt.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Marion Leibrecht, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-16478.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenAuf Anfrage senden wir Ihnen gerne zum Vorabhören eine Folge des Podcasts zu.Hier finden Sie den Podcast "Ukraine - Der Riss" (https://www.zdf.de/dokumentation/terra-x/podcast-terra-x-geschichte-spezialreihe-ukraine-der-riss-100.html) und weitere Terra X-Podcasts (https://www.zdf.de/dokumentation/terra-x/alle-folgen-terra-x-der-podcast-100.html) in der ZDFmediathek.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei Twitter: https://twitter.com/ZDFpresse.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5500460