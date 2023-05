Seit Monaten kennt die E.on-Aktie quasi nur den Weg nach oben. Mehr als 60 Prozent hat sie seit Oktober zugelegt, ehe es zuletzt eine erste Verschnaufpause gab. Neue Impulse könnte es in der kommenden Woche geben, wenn am Mittwoch, 10. Mai, die Quartalszahlen veröffentlicht werden. Die Deutsche Bank hat sich im Vorfeld geäußert.E.on dürfte im ersten Quartal solide abgeschnitten haben, so Analyst James Brand. Er rechnet mit deutlichen Verbesserungen, zumal das Vorjahresquartal ungewöhnlich schwach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...