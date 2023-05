Mainz (ots) -Woche 19/23So., 7.5.18.00 ZDF.reportageBitte Ergänzung beachten:Albtraum Hausbau?Di., 9.5.Bitte neuen Ausdruck beachten:21.00 frontal-Dokumentation (HD/UT)Erdogans TerrorlisteWie die türkische Regierung weltweit Kritiker jagtFilm von Can Dündar und Hauke WendlerDeutschland 2023Mi., 10.5.Bitte Programmänderung und Ausdruck ab 0.45 Uhr beachten:0.45 heute journal update1.00 frontal-Dokumentation (VPS 0.59/HD/UT)Die Vulkan FilesDie geheimen Waffen russischer CyberkriegerFilm von Joachim Bartz und Ulrich StollDeutschland 20231.30 frontal-Dokumentation (VPS 1.00/HD/UT)Erdogans TerrorlisteWie die türkische Regierung weltweit Kritiker jagtFilm von Can Dündar und Hauke Wendler(vom Vortag)Deutschland 20232.15 ZDFzeit (VPS 1.30)Endlich König!(Weiterer Ablauf ab 3.00 Uhr wie vorgesehen.)Woche 20/23Do., 18.5.Bitte Beginnzeitkorrekturen ab 13.40 Uhr beachten:13.40 heute Xpress13.45 ZDFzeit (VPS 14.30)Ziemlich beste Nachbarn - mit Michael Kessler14.30 Die Küchenschlacht (VPS 13.45)(Weiterer Ablauf ab 15.15 Uhr wie vorgesehen.)Woche 23/23So., 4.6.Bitte neuen Ausdruck beachten:15.45 planet e.: Abenteuer Patagonien (HD/UT)Klimaforschung in der EiswüsteFilm von Andreas Ewels und Jochen SchmollDeutschland 2023("planet e.: Reiselust - Klimafrust" entfällt.)Woche 24/23Sa., 10.6.20.25 sportstudio UEFA Champions LeagueFinale. . .Bitte Ergänzungen beachten:Moderation: Jochen BreyerReporterin: Claudia NeumannExperten: Per Mertesacker, Christoph KramerPressekontakt:ZDF-PlanungTelefon: +49-6131-70-15246Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5500477