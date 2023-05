Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Freitag sind zwei neue Exchange Traded Funds von iShares auf Xetra und über den Handelsplatz Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Der iShares MSCI World Islamic UCITS ETF (ISIN IE00B27YCN58/ WKN A0NA46) investiere in Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung aus Industrieländern, die für islamische Anleger*innen geeignet seien. Dabei würden strenge, auf Scharia-Prinzipien basierende Kriterien für den Ausschluss von Unternehmen angewandt. Geschäftsbereiche, die in Verbindung mit Alkohol, Tabak, schweinehaltigen Produkten, konventionellen Finanzdienstleistungen, Glücksspiel oder Erwachsenenunterhaltung stünden, seien somit ausgeschlossen. ...

