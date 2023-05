Ungewöhnliches Bild bei Starbucks: Mit einem Minus von sieben Prozent konkurriert der Dividenden-Klassiker heute zeitweise mit AMD um den letzten Platz im Nasdaq 100. Dabei liefen die Geschäfte bei der Kaffeekette zuletzt überraschend gut. Dementsprechend sind auch die Zahlen ausgefallen. Was schmeckt Anlegern also nicht?Der Umsatz im abgelaufenen Quartal liegt mit 8,7 Milliarden Dollar (plus 14 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum) deutlich über der Konsensschätzung der Wall Street (8,4 Milliarden ...

