AKTIONÄR-Leser konnten in den letzten 6 Wochen eine Rendite von rund 12 Prozent erreichen, wenn sie der Empfehlung für Mondelez in der Ausgabe 13/23 vom 22.03.2023 gefolgt sind. Und auch mit weiteren 4 Empfehlungen aus dieser zurückliegenden Ausgabe lägen Investoren jetzt mit rund 10 Prozent im Plus.Auch in der kommenden Ausgabe von DER AKTIONÄR erwarten Sie wieder 7 Aktienperlen, die selbstverständlich fundamental überzeugen - und darüber hinaus mit einem charttechnischen Signal, dem Power Earnings ...

Den vollständigen Artikel lesen ...