Deutsche Bank Research hat die Einschätzung von "Halten" auf "Kaufen" und das Kursziel von 9,30 auf 13 € angehoben. Laut der am Dienstag vorgelegten Studie ernte das Unternehmen nun allmählich die Früchte seiner Umstrukturierung. Deshalb erhöhte DB Research die EBITDA-Prognosen für 2023 und 2024 um 15 bzw. 16 %. SGL wolle die Profitabilität schneller steigern als den Umsatz. Der mittelfristige Ausblick sei zwar ambitioniert, aber dennoch erreichbar. Der freie Cashflow sowie andere wichtige Bilanzkennziffern hätten sich seit dem Start des jüngsten Restrukturierungsprogramms erheblich verbessert. Trotz des jüngsten Kurssprungs liegt das neue Kursziel immer noch gut 40 % über dem aktuellen Kursniveau.