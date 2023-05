Schon seit Februar soll sich Thyssenkrupp-Oberaufseher Siegfried Russwurm mit Miguel Ángel López Borrego über dessen Wechsel zu Thyssenkrupp mehr oder weniger einig gewesen sein. Dort beerbt er am 1.6. Frontfrau Martina Merz. Stahl-Erfahrung oder große Sanierungserfolge hat Borrego, der lange den VR des strauchelnden Windkraftherstellers Gamesa leitete, nicht vorzuweisen. Man kennt sich aus früheren Siemens-Zeiten, das reicht in Essen oft. Merz, die anders als ihr Vorgänger Guido Kerkhoff auf die (dank Vertrag bis 2028) mögliche üppige Abfindung verzichtet, stolperte am Ende über Ursula Gather.Die Chefin der Krupp-Stiftung als größte Aktionärin hat Russwurm, der mit Merz nicht warm wurde, im letzten Frühjahr bei der vorzeitigen Vertragsverlängerung für Merz ...

