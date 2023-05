Die Anleger am deutschen Markt lassen sich von steigenden Zinsen nicht verschrecken. Eine Zinserhöhung der US Notenbank Federal Reserve von 0,25% gilt als eingepreist. Mit der nachbörslich anstehenden Sitzung der US-Währungshüter wird der Drahtseilakt zwischen steigenden Preisen und Unsicherheit bezüglich der Banken-Lage fort geführt. Auf welche Worte von Notenbank-Chef Jerome Powell die Anleger warten und weshalb am Rohstoffmarkt die Rezessionsängste wieder deutlich werden, erfahrt Ihr in diesem ...

