Tagesausblick für 04.05.: DAX - Anleger warten auf Zinsentscheidungen. Apple kommt mit Zahlen.

Richard Pfadenhauer,

UniCredit Bank

Die veröffentlichten Unternehmensdaten fielen weitgehend im Rahmen der Erwartungen aus. Große Überraschungen blieben hingegen aus. Am frühen Nachmittag wurde der ADP-Bericht veröffentlicht. Demnach sind in den USA im April 296.000 Stellen entstanden. Experten hatten nur mit 133.000 neuen Stellen gerechnet. "Die Arbeitgeber stellen aggressiv ein, halten aber die Lohnsteigerungen im Zaum", sagte ADP-Chefökonomin Nela Richardson bei Vorlage des Berichts. Unterstützt von guten Nachrichten hangelte sich der DAX® im Tageslauf nach oben und pendelte größtenteils zwischen 15.800 und 15.860 Punkten. Am Abend folgt die Zinsentscheidung der Fed. Es ist somit durchaus mit teils größeren Schwankungen zu rechnen.

An den Rentenmärkten blieb es heute ruhig. So bewegten sich 2- und 10jährige Staatsanleihen aus Europa und den USA im Bereich des gestrigen Schlussstands. Allerdings sind heute Abend auch am Anleihemarkt größere Schwankungen durchaus möglich. Dies hängt vor allem von den Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell ab. Unter den Edelmetallen präsentierten sich Gold und Silber erneut fester. Der Goldpreis setzte sich dabei oberhalb von 2.010 US-Dollar fest. Der Ölpreis stand heute hingegen weiter unter Druck. Auf rund 72,70 US-Dollar sackte die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil ab.

Unternehmen im Fokus

Der Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 Group musste in Q1 einen Umsatzrückgang um acht Prozent auf 2,5 Milliarden Euro hinnehmen. Allerdings konnten auch die Verluste auf 44 Millionen Euro eingedämmt werden. Die Deutsche Lufthansa steigerte den Umsatz im abgelaufenen Quartal um 40 Prozent auf sieben Millarden Euro und verfehlte damit die Erwartungen der Experten. Die Verluste lagen deutlich unter dem Niveau des Vorjahres. Bei der Deutschen Post sank der Umsatz in den ersten drei Monaten des Jahres um rund sieben Prozent und das EBIT um rund 24 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Dies lag im Rahmen der Erwartungen. Porsche meldete für das erste Quartal 2023 ein Umsatzplus von 25,5 Prozent auf 10,1 Milliarden Euro und einen Anstieg des operativen Ergebnisses um 25,4 Prozent auf 1,84 Milliarden Euro. Der Softwarekonzern Teamviewer legte beim Umsatz und Gewinn im ersten Quartal zweistellig zu und bestätigte die Ziel für das Gesamtjahr. Nach der starken Kursentwicklung in den zurückliegenden Monaten, nahmen einige Anleger heute Gewinne mit. So gab das Papier deutlich ab.

Morgen melden unter anderem Apple, Basler, Befesa, BMW, Deutz, Elmos Semiconductor, Ferrari, Fraport, Freenet,Henkel, Hugo Boss, Infineon, New Work, PVA Tepla, Rational, Rheinmetall, RTL Group, Scout24, Swiss RE, Vonovia, VW und Zalando (finale) Zahlen zum abgelaufenen Quartal. Allianz, Deutsche Post, RWE und Talanx laden zur Hauptversammlung. In diesen Tagen finden zahlreiche Aktionärstreffen statt. Dabei wird unter anderem über die Dividende entschieden. Anleger, für die eine nachhaltige Dividende wichtig ist, sollten einen Blick auf den UC European Dividend Stars Index werfen. Der UC European Dividend Stars Index beinhaltet die Aktien von bis zu 30 europäischen Unternehmen, die in den zurückliegenden zehn Jahren stets ihre Dividende erhöht oder zumindest stabil gehalten haben. Zudem müssen die Unternehmen an den relevanten Anpassungstagen eine Dividendenrendite von mindestens 2,5 Prozent aufweisen.

Wichtige Termine

China Caixin manufacturing PMI

Germany-PMI Services

Euro Zone-ECB rate decision

ECB's Lagarde speaks to reporters following monetary policy meeting

United States-Jobless

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 15.800/15.850/15.900/15.960 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.630/15.660/15.685/15.720 Punkte

Der DAX® bestätigte den Ausbruch über die 61,8%-Retracementlinie bei 15.780 Punkten. Allerdings nahmen die Bullen anschließend den Fuss vom Gas. Die nächste größere Hürde liegt bei 15.850 Punkte. Oberhalb dieser Marke könnten weitere positive Kaufimpulse folgen. Unterstützung findet der Leitindex weiterhin zwischen 15.700 und 15.720 Punkten.

DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 30.03.2023 -03.05.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 04.05.2016 - 03.05.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HB6Q17 186,55 11.750 20.000 15.12.2023 DAX® HC4VFY 267,18 12.500 30.000 15.12.2023

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 03.05.2023; 17.25 Uhr

Call-Optionsscheine auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HC0XP9 30,31 13.300 12.12.2023 DAX® HC0XQ2 9,71 16.000 12.12.2023

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 03.05.2023; 17:25 Uhr

Put-Optionsscheine auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HC1AYL 6,82 15.500 12.12.2023 DAX® HC37PA 13,27 17.000 12.12.2023

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 03.05.2023; 17:25 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Tagesausblick für 04.05.: DAX - Anleger warten auf Zinsentscheidungen. Apple kommt mit Zahlen. erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).