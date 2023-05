Künstliche Intelligenz ist eines der Schlagworte im laufenden Börsenjahr und mit Super Micro Computer hat DER AKTIONÄR einen der aussichtsreichsten Player im April in das Aktien Musterdepot gekauft. Das Timing für die Aufnahme erwies sich als nahezu perfekt. Am Dienstagabend meldete das Unternehmen Zahlen, in deren Anschluss der Aktienkurs mächtig an Fahrt gewann. Am Mittwoch notiert das Papier an der Wall Street nun 30 Prozent höher. Wie Super Micro mitteilte, sanken die Erlöse gegenüber dem Vorjahr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...