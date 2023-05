EQS-Ad-hoc: New Work SE / Schlagwort(e): Gewinnwarnung

03.05.2023

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Die New Work SE (ISIN DE000NWRK013) passt die Prognose für das Geschäftsjahr an. Nach der im Geschäftsbericht 2022 abgegebenen Prognose hat sich die Marktlage und in der Folge die Nachfrage nach digitalen Recruiting-Lösungen verschlechtert. Da der Vorstand der New Work SE beschlossen hat, trotzdem weiter in die Umsetzung der langfristigen Strategie zu investieren, passt die Gesellschaft ihre Prognose an. Während bislang von einem Wachstum im einstelligen Prozentbereich bzw. einem Pro-Forma EBITDA zwischen 108 - 111 Mio. € ausgegangen wurde, erwartet die Gesellschaft nun ein Pro-Forma-EBITDA im Korridor zwischen 92 - 100 Mio. € im Geschäftsjahr 2023 (Pro-Forma-EBITDA Geschäftsjahr 2022: 104 Mio. €). Zudem wird die Prognose für die Pro-Forma-Umsatzentwicklung angepasst. Die Gesellschaft erwartet für das Geschäftsjahr 2023 nun einen Umsatz auf Vorjahresniveau (zuvor: "Wachstum im einstelligen Prozentbereich"). * Pro-Forma Kennzahlen sind bereinigt um einmalige, nicht wiederkehrende Sondereffekte.



