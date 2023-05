Wie erwartet hat die amerikanische Notenbank Fed die Zinsen in den USA um 0,25 Prozentpunkte angehoben. Doch wie geht es weiter? Und was machen jetzt Aktien, Gold, die Kryptos und Co an den wichtigen Börsen? Die US-Notenbank Fed setzt die Serie der Zinserhöhungen im Kampf gegen die Inflation fort. Wie von vielen Investoren erwartet, erhöhte sie den geldpolitischen Schlüsselsatz am Mittwoch um einen viertel Prozentpunkt auf die neue Spanne von 5,0 ...

