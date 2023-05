Die US-Notenbank Fed hat erwartungsgemäß die Zinsen um weitere 0,25% angehoben auf nun 5,0% bis 5,25% - hier die wichtigsten Aussagen aus dem FOMC-Statement in Schlagzeilen: - Entscheidung fiel einstimmig (auch der dovishe Goolsbee stimmte also zu) - Fed ersetzt Hinweis auf weitere Anhebungen der Zinsen: FED DROPS LANGUAGE THAT IT ANTICIPATES MORE POLICY FIRMING ...

