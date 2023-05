DJ Fed signalisiert Zinspause nach Erhöhung um 25 Basispunkte

Von Nick Timiraos

WASHINGTON (Dow Jones)--Die US-Notenbank hat ihren Leitzins um weitere 25 Basispunkte erhöht und zugleich signalisiert, dass sie eine Pause bei ihrer rasanten Zinserhöhungskampagne einlegen könnte, um die Wirkungen der bisherigen Straffung der Geldpolitik zu beobachten. Der Leitzins stieg damit auf 5,00 bis 5,25 Prozent, der höchste Stand seit 16 Jahren. Die Zinsentscheidung fiel einstimmig. Die Fed hatte im März 2022 damit begonnen, die Zinssätze von nahe Null anzuheben, um die hohe Inflation zu bekämpfen.

Während die höheren Zinsen noch keinen durchschlagenden Erfolg bei der Eindämmung der Inflation gezeigt haben, kam es zu schweren Erschütterungen im Bankensystem. Mit dem Verkauf der First Republic Bank an JP Morgan Chase musste bereits das dritte Bankhaus in den USA aufgeben; im März waren die Silicon Valley Bank und die Signature Bank zusammengebrochen. In der Schweiz musste die Credit Suisse von der UBS gerettet werden.

In einem Hinweis darauf, dass die Notenbanker nach dem aktuellen Zinsschritt eine Pause einlegen könnten, strichen sie eine Passage aus ihrer Erklärung vom März, in der es hieß, dass einige weitere Zinserhöhungen angebracht sein könnten. Stattdessen erklärten die Währungshüter jetzt, sie würden die Entwicklungen in der Wirtschaft und auf den Finanzmärkten sowie die Auswirkungen ihrer früheren Zinserhöhungen beobachten, "um festzustellen, inwieweit eine weitere Straffung der Geldpolitik angemessen sein könnte, um die Inflation im Laufe der Zeit auf 2 Prozent zurückzuführen."

(Mitarbeit: Andreas Plecko)

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/mgo

(END) Dow Jones Newswires

May 03, 2023 14:13 ET (18:13 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.