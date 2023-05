Das Unterkunft-Portal Airbnb bietet Nutzer:innen ab kommender Woche rund 50 neue Features. Unter anderem gibt es eine Option, die an Couch-Surfing erinnert. Außerdem soll bei Buchungen der Endpreis transparenter werden. Bei einer Pressekonferenz am Mittwoch hat Airbnb-CEO Brian Chesky laut Gizmodo eine ganze Reihe neuer Features angekündigt, mit denen das Angebot des Buchungsportals in sehr naher Zukunft erweitert werden ...

