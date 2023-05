Nach einem wechselhaften Handelsverlauf haben die US-Aktienmärkte den Tag schwächer beendet. Am Abend hatte die Notenbank die Leitzinsen das zehnte Mal in Folge erhöht, die Inflation aber weiter als hoch bezeichnet. Mit Aussagen in der folgenden Pressekonferenz schürte Jerome Powell Sorgen, das Zinsniveau könnte längere Zeit auf dem aktuellen Niveau verharren. Marktexperten wiesen zudem auf die Gefahr weiterer Schieflagen bei Regionalbanken hin. Der Dow Jones schloss 270 Punkte oder 0,8 Prozent ...

