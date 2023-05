Die Fahrdienstplattform verzeichnete im ersten Quartal einen Anstieg der Fahrten um 24 % auf 2,1 Mrd., was im Durchschnitt etwa 24 Mio. Fahrten pro Tag entspricht. Entsprechend kletterte der Umsatz um 29 % auf 8,8 Mrd. $. Die Zahl der Fahrer wächst kräftig, zuletzt um 35 %. Die Aktie arbeitet nach einem erneuten Kaufsignal an der großen Trendwende. 71 Mrd. $ Börsenwert sind jedoch stattlich, allerdings soll der Umsatz von 37,1 Mrd. $ im laufenden Jahr auf 51 Mrd. per 2025 anwachsen. Dann erwartet der Analystenkonsens auch einen freien Cashflow von 5,9 Mrd. $. Das würde das hohe KGV von 25 per 2025 relativieren. Die Aktie ist nach der jüngsten Stärke zunächst etwas für die Beobachtungsliste.



