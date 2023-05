Sämtliche News-Outlets waren am Mittwoch aus dem Häuschen: Eli Lilly (WKN: 858560) vermeldete einen Durchbruch in der Alzheimer-Forschung. Die Aktie sprang um fast +7% auf 431,19 US$ hoch. Sind die Ergebnisse so gut, wie sie aussehen? Wird Eli Lilly nun die Führung im Markt übernehmen? Der US-Pharmakonzern Eli Lilly mit Hauptsitz in Indiana zählt mit 33.000 Mitarbeitern und und einem Jahresumsatz von über 28,5 Milliarden US$ zu den größten der Welt. ...

