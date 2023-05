The following instruments on XETRA do have their first trading 04.05.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 04.05.2023Anleihen1 XS2618906585 Nordea Bank Abp2 DE000LB4A8Y8 Landesbank Baden-Württemberg3 DE000LB38531 Landesbank Baden-Württemberg4 DE000LB38549 Landesbank Baden-Württemberg5 DE000LB38507 Landesbank Baden-Württemberg6 DE000LB38556 Landesbank Baden-Württemberg7 DE000LB38523 Landesbank Baden-Württemberg8 LT0000630097 Litauen, Republik9 XS2620201421 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)10 DE000SHFM881 Schleswig-Holstein, Land11 XS2619047728 Benteler International AG12 BE0002939206 Fluvius System Operator CVBA13 DE000HLB4777 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale14 DE000HLB4736 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale