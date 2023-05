Im April hat Cartier Resources die erste Wirtschaftlichkeitsstudie für das Chimo-Mine Goldprojekt in Québec vorgelegt. Die Analysten von Paradigm Capital sehen mehrere Optionen für das Unternehmen. Gleichzeitig sei Cartier ein attraktives Übernahmeziel, das Kursziel lautet 0,50 CAD.

Cartier Resources: Toll Mining oder Minenbau?:

Cartier Resources (0,15 CAD | 0,09 Euro; CA1467721082O) hat die erste Wirtschaftlichkeitsrechnung (PEA) für einen möglichen MInenbetrieb auf der historischen Chimo-Mine in Québec vorgelegt. Demnach liegt der NPV nach Steuern für einen Minenbetrieb bei 388 Mio. CAD. Im Fokus hat das Unternehmen eine eigene Produktion mit einer Goldmühle. Das Ziel ist eine Produktion von 117.000 Unzen p.a. Gold für die ersten zehn Jahre. CEO Philippe Cloutier sieht aber auch das Potenzial, früher in Prduktion via Toll Mining zu gehen. Dabei würde man das Erz selbst abbauen, allerdings in einer der vielen Mühlen in der Region verarbeiten lassen. Dies wäre der schnelle Weg zu eigenem Cashflow.

