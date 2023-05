Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Mittwoch etwas tiefer beendet, vor dem US-Zinsentscheid am Abend agierten die Anleger sehr vorsichtig und zurückhaltend, der ATX endete mit einem kleinen Minus von 0,2%. Am heimischen Markt standen gestern aber auch die Ergebnisberichte zweier Unternehmen im Fokus, FACC und Lenzing legten ihre Bücher offen. Der Luftfahrtzulieferer hat von der Erholung im Flugverkehr profitiert und im ersten Quartal den Umsatz um 27,6 Prozent auf 162,7 Millionen Euro gesteigert. Zugleich wurde das Betriebsergebnis aber Inflation und anhaltenden Problemen in den Lieferketten belastet, ohne dass das Unternehmen hierzu aber konkretere Angaben machte, der Ausblick auf den weiteren Verlauf des Jahres wurde ...

